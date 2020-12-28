Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Прямой эфир ТВ

Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане 

Анна Арсеньева 1 час назад
Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане
Фото: globallookpress.com
Пользователи Сети обвинили ведущего британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джереми Кларксона в обмане участницы. Об этом пишет Daily Star.
По мнению зрителей, ведущий специально подсказал актрисе Ронни Анконе неправильный ответ. У нее спросили о самой длинной автомагистрали в Великобритании. Женщина обратилась за помощью к другу, который посоветовал выбрать М1. Джереми Кларксон, который много лет вел автомобильное шоу Top Gear, тоже проголосовал за этот вариант.
Однако, как оказалось, это был неверный ответ. В Сети написали, что ведущий не мог не знать, какая автомагистраль является самой длинной в стране:

«Кларксон знал ответ. Все, кто водят машину в Великобритании, знают, насколько длинная М6».

Ранее "Рамблер" сообщал, что бывший ведущий назвал минусы "Орла и решки".
Видео дня. Почему пропала звезда фильма "9 1/2 недель"
ТВ , Джереми Кларксон , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение