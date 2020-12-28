Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане 

Пользователи Сети обвинили ведущего британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джереми Кларксона в обмане участницы. Об этом пишет Daily Star.

По мнению зрителей, ведущий специально подсказал актрисе Ронни Анконе неправильный ответ. У нее спросили о самой длинной автомагистрали в Великобритании. Женщина обратилась за помощью к другу, который посоветовал выбрать М1. Джереми Кларксон, который много лет вел автомобильное шоу Top Gear, тоже проголосовал за этот вариант.

Однако, как оказалось, это был неверный ответ. В Сети написали, что ведущий не мог не знать, какая автомагистраль является самой длинной в стране: