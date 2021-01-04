Итальянцы оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта» 

Жители Италии оценили новогодний выпуск российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!". Они поделились своим мнением в Сети.

Передача вышла в эфире Первого канала 30 декабря. Ее сняли в стиле вечеринок 1980-х годов на итальянском языке. В праздничном шоу приняли участие популярные российские певцы и актеры.

Итальянцы восхитились программой и написали, что это "абсолютный шедевр":

"В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021",

"Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года",

"Большое спасибо! Иван, ты молодец!",

"Необычайно! Привет из Италии",

"Да здравствует Италия и Россия!".

На YouTube-канале спецвыпуск шоу набрал более 4,3 миллиона просмотров.