Итальянцы оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта» 

Жители Италии оценили новогодний выпуск российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!". Они поделились своим мнением в Сети.
Передача вышла в эфире Первого канала 30 декабря. Ее сняли в стиле вечеринок 1980-х годов на итальянском языке. В праздничном шоу приняли участие популярные российские певцы и актеры.
Итальянцы восхитились программой и написали, что это "абсолютный шедевр":
"В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021",
"Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года",
"Большое спасибо! Иван, ты молодец!",
"Необычайно! Привет из Италии",
"Да здравствует Италия и Россия!".
На YouTube-канале спецвыпуск шоу набрал более 4,3 миллиона просмотров.
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