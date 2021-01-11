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«Евровидение» готовятся провести в 2021 году 

Мира Маркина 3 часа назад
«Евровидение» готовятся провести в 2021 году
Фото: depositphotos.com
Комментатор "Евровидения", актер и комик Грэм Нортон сообщил, что в 2021 году музыкальный конкурс состоится. Его слова передает BBC News.
Артист уверен, что в наступившем году "Евровидение" "определенно пройдет" в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран поборются за первенство. Вместе с тем организаторы конкурса не исключают, что в шоу будут использованы видеозаписи выступлений, если музыканты не смогут приехать в Нидерланды или же будут вынуждены остаться на карантине по прибытии в страну.
Нортон также выразил сомнение, что "Евровидение" "пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что итоги шоу "Голос" в очередной раз возмутили зрителей.
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ТВ , Голоса , Голос , Грэм Нортон , BBC News
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