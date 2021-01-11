«Евровидение» готовятся провести в 2021 году 

Комментатор "Евровидения", актер и комик Грэм Нортон сообщил, что в 2021 году музыкальный конкурс состоится. Его слова передает BBC News.

Артист уверен, что в наступившем году "Евровидение" "определенно пройдет" в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран поборются за первенство. Вместе с тем организаторы конкурса не исключают, что в шоу будут использованы видеозаписи выступлений, если музыканты не смогут приехать в Нидерланды или же будут вынуждены остаться на карантине по прибытии в страну.

Нортон также выразил сомнение, что "Евровидение" "пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей".