Бородиной и Бузовой вдвое урезали зарплату 

После закрытия телешоу "Дом-2" зарплаты Ольги Бузовой и Ксении Бородиной снизились почти в два раза. Теперь каждая будет получать около миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает Teleprogramma.pro

Точные суммы выплат будут зависеть от от количества эфиров шоу "Бородина против Бузовой". Напомним, что эта телепередача продолжит выходить на экраны.

Правда, без сокращений и на этом шоу не обошлось. На вопрос, останется ли Андрей Черкасов ведущим, он ответил:

"Нет! Там такая «мафия», что туда теперь не попасть",

— заявил он.