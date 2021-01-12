Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

Бородиной и Бузовой вдвое урезали зарплату 

Стелла Шмель 3 часа назад
После закрытия телешоу "Дом-2" зарплаты Ольги Бузовой и Ксении Бородиной снизились почти в два раза. Теперь каждая будет получать около миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Точные суммы выплат будут зависеть от от количества эфиров шоу "Бородина против Бузовой". Напомним, что эта телепередача продолжит выходить на экраны.
Правда, без сокращений и на этом шоу не обошлось. На вопрос, останется ли Андрей Черкасов ведущим, он ответил:

"Нет! Там такая «мафия», что туда теперь не попасть",

— заявил он.
Ранее "Рамблер" писал, что Манучаров объяснил любовь россиян к новогодним шоу.
ТВ , Видео , Ксения Бородина , Андрей Черкасов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение