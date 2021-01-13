Участник «Битвы экстрасенсов» высказался о скандале вокруг шоу 

Участник шоу "Битва экстрасенсов" Георгий Малиновский прокомментировал скандал с участием Сергея Сафронова , которого обвинили во взяточничестве. Свое мнение он высказал изданию "Собеседник".

По словам участника проекта, до 13 сезона "Битвы экстрасенсов" сливы правильных ответов на задания происходили регулярно:

"Как только вскрывался человек, его тут же увольняли. Но это не мешало другому думать, что он умнее и хитрее, и делать то же самое".

Малиновский рассказал, что взяточничество происходило из-за маленьких зарплат администраторов проекта, которые получали по 30 тысяч рублей в месяц.

"Тут срабатывает частный фактор, слабость конкретного человека", — сказал участник шоу.

Сергей Сафронов, по его мнению, "делал все официально": он заключил с Альбиной Вердиш договор об оказании услуг по актерскому мастерству.