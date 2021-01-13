Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Участник «Битвы экстрасенсов» высказался о скандале вокруг шоу 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Участник «Битвы экстрасенсов» высказался о скандале вокруг шоу
Фото: Георгий Малиновский/ ВКонтакте
Участник шоу "Битва экстрасенсов" Георгий Малиновский прокомментировал скандал с участием Сергея Сафронова, которого обвинили во взяточничестве. Свое мнение он высказал изданию "Собеседник".
По словам участника проекта, до 13 сезона "Битвы экстрасенсов" сливы правильных ответов на задания происходили регулярно:

"Как только вскрывался человек, его тут же увольняли. Но это не мешало другому думать, что он умнее и хитрее, и делать то же самое".

Малиновский рассказал, что взяточничество происходило из-за маленьких зарплат администраторов проекта, которые получали по 30 тысяч рублей в месяц.

"Тут срабатывает частный фактор, слабость конкретного человека", — сказал участник шоу.

Сергей Сафронов, по его мнению, "делал все официально": он заключил с Альбиной Вердиш договор об оказании услуг по актерскому мастерству.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Шаляпин рассказал о "Фабрике звезд" и коррупции.
Видео дня. Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
ТВ , Сергей Сафронов , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение