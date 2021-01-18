Директор «Ералаша» рассказал, что будет с журналом

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Директор "Ералаша" Аркадий Григорян рассказал, что ждет журнал после смерти Бориса Грачевского.

Григорян отметил, что в ближайшие два года точно ничего не изменится, и команда проекта продолжит снимать новые выпуски:

"Команда «Ералаша» на ближайшие два года как минимум сохранит дело Бориса Юрьевича. Мы чётко знаем, куда идти и что делать".

Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января в Доме кино. Режиссер ушел из жизни 14 января от коронавируса.