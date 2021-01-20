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Дробыш высказался о желании Моргенштерна поехать на «Евровидение» 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Дробыш высказался о желании Моргенштерна поехать на «Евровидение»
Фото: @vdrobysh
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказал свое мнение о желании рэпера Моргенштерна представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По словам продюсера, рэпер не сможет выступить на конкурсе:

«Я, правда, не хочу о ерунде говорить. На "Евровидение" в этом году едет Little Big. Это, во-первых. А во-вторых, там под фонограмму не разрешают петь. Там он наткнется на самое главное препятствие».

О том, что он готов представить страну на «Евровидении» Моргенштерн заявил в своем Instagram-аккаунте. Его поддержал рэпер Тимати.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Сябитова высказалась о Моргенштерне после его прихода на «Давай поженимся!».
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ТВ , Тимати , Виктор Дробыш
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