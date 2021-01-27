Привольнов объяснил свой уход с Первого канала 

Привольнов назвал решение уйти поворотным моментом в карьере. По словам телеведущего, он давно хотел попробовать что-то новое, и ему нравится жанр ток-шоу.

Напомним, что Антон Привольнов заменил Александра Колтового в передаче "Звезды сошлись". Он стал соведущим Леры Кудрявцевой

«Если говорить об ощущениях от первой программы, то мне сразу стало понятно, что я говорил не со звездами, а с людьми. Как выяснилось, у них такие же проблемы, как и у всех», — поделился впечатлениями от съемок Привольнов.

Однако он отметил, что многое пока не знает, назвав себя "слабым звеном" в программе.