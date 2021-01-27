Привольнов объяснил свой уход с Первого канала 

Ведущий Антон Привольнов, известный по передачам "Доброе утро" и "Контрольная закупка" на Первом канале, объяснил свой переход на НТВ. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Привольнов назвал решение уйти поворотным моментом в карьере. По словам телеведущего, он давно хотел попробовать что-то новое, и ему нравится жанр ток-шоу.
Напомним, что Антон Привольнов заменил Александра Колтового в передаче "Звезды сошлись". Он стал соведущим Леры Кудрявцевой.
«Если говорить об ощущениях от первой программы, то мне сразу стало понятно, что я говорил не со звездами, а с людьми. Как выяснилось, у них такие же проблемы, как и у всех», — поделился впечатлениями от съемок Привольнов.
Однако он отметил, что многое пока не знает, назвав себя "слабым звеном" в программе.
"Но будем разбираться по ходу дела", — сказал телеведущий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малахов назвал самые популярные выпуски шоу "Прямой эфир".