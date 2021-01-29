«Сохранить себя невозможно»: Набутов объяснил, почему не ведет «Время покажет» 

Фото: кадр из передачи "Было время"

Российский журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов рассказал, что программу «Время покажет» на Первом канале изначально предложили ему. Однако журналист отказался. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«В свое время, когда ее запускали, то ее запускали с расчетом, что я там буду ведущим. Мне ребята звонили уже незадолго до запуска», — отметил Набутов.

По его словам, руководители позвонили ему в 2014 году и предлагали срочно приехать на съемки ток-шоу, которое впоследствии станет скандально известным.

Ведущий решил отказаться, потому что сразу «понимал, что и как придется обсуждать в эфире».

«Я понимал реально, что сохранить себя там будет невозможно. Меня жена перестанет пускать домой», — добавил он.