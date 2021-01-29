Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

«Сохранить себя невозможно»: Набутов объяснил, почему не ведет «Время покажет» 

Даня Виттиг 4 часа назад
«Сохранить себя невозможно»: Набутов объяснил, почему не ведет «Время покажет»
Фото: кадр из передачи "Было время"
Российский журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов рассказал, что программу «Время покажет» на Первом канале изначально предложили ему. Однако журналист отказался. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«В свое время, когда ее запускали, то ее запускали с расчетом, что я там буду ведущим. Мне ребята звонили уже незадолго до запуска», — отметил Набутов.

По его словам, руководители позвонили ему в 2014 году и предлагали срочно приехать на съемки ток-шоу, которое впоследствии станет скандально известным.
Ведущий решил отказаться, потому что сразу «понимал, что и как придется обсуждать в эфире».

«Я понимал реально, что сохранить себя там будет невозможно. Меня жена перестанет пускать домой», — добавил он.

При этом ведущего шоу Артема Шейнина Набутов охарактеризовал как «парня, которого он очень уважал раньше». Так как Шейнин долгое время «пахал на Владимира Познера много лет как его шеф-редактор безропотно и, так сказать, ноунеймом оставаясь».
Ранее "Рамблер" сообщал, кому из ведущих больше всего доверяют зрители.
Видео дня. Что известно о личной жизни Петрова
Комментарии 15
ТВ , Кирилл Набутов , Владимир Познер , Артем Шейнин , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как изменились актеры фильма «Крепкий орешек»
15:36
Как изменились актеры фильма «Крепкий орешек»
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
05:36
Фильмы, сломавшие жизни реальным людям
Фильмы
Актеры, которые всегда играют чудовищ
14:07
Актеры, которые всегда играют чудовищ
Актеры
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
07:49
Как немецкая фамилия разрушила карьеру советского артиста
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение