«Сохранить себя невозможно»: Набутов объяснил, почему не ведет «Время покажет» 

Российский журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов рассказал, что программу «Время покажет» на Первом канале изначально предложили ему. Однако журналист отказался. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«В свое время, когда ее запускали, то ее запускали с расчетом, что я там буду ведущим. Мне ребята звонили уже незадолго до запуска», — отметил Набутов.
По его словам, руководители позвонили ему в 2014 году и предлагали срочно приехать на съемки ток-шоу, которое впоследствии станет скандально известным.
Ведущий решил отказаться, потому что сразу «понимал, что и как придется обсуждать в эфире».
«Я понимал реально, что сохранить себя там будет невозможно. Меня жена перестанет пускать домой», — добавил он.
При этом ведущего шоу Артема Шейнина Набутов охарактеризовал как «парня, которого он очень уважал раньше». Так как Шейнин долгое время «пахал на Владимира Познера много лет как его шеф-редактор безропотно и, так сказать, ноунеймом оставаясь».
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