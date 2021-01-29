Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ 

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Недавно шоумен Дмитрий Шепелев прекратил сотрудничество с Первым каналом и начал с ТНТ, однако и это оказалось недолгим. Шоу "Ты и я" больше не будет выходить в эфир. Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на свой источник с ТНТ.

Продюсеры отказались снимать второй сезон проекта из-за его невостребованности. А новых проектов Дмитрию Шепелеву, насколько известно, так и не предложили.

Однако сам телеведущий пока ничего не сообщил об изменениях в рабочем графике.