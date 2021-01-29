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Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ 

Мария Грибова 10 часов назад
Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ
Фото: РИА Новости
Недавно шоумен Дмитрий Шепелев прекратил сотрудничество с Первым каналом и начал с ТНТ, однако и это оказалось недолгим. Шоу "Ты и я" больше не будет выходить в эфир. Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на свой источник с ТНТ.
Продюсеры отказались снимать второй сезон проекта из-за его невостребованности. А новых проектов Дмитрию Шепелеву, насколько известно, так и не предложили.
Однако сам телеведущий пока ничего не сообщил об изменениях в рабочем графике.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Робертс уговорили сняться в «Друзьях» с помощью физики.
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