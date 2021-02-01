Егор Крид станет наставником в детском «Голосе» 

Певец Егор Крид станет наставником в новом сезоне шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает Первый канал.
По словам музыканта, обсуждение этого вопроса длилось не один год:
«На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте "Голос. Дети" в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться. И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после».
Вместе с Егором Кридом в состав наставников детского "Голоса" войдут Светлана Лобода и Баста (Василий Вакуленко).
Ведущими передачи станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
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