Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос» 

Катерина Саломе 11 часов назад
Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос»
Фото: Instagram
В начале февраля на Первом канале ожидается выход нового, восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Уже известны имена наставников — это Василий Вакуленко, более известный рэпер Баста, Светлана Лобода и Егор Крид.
В прошлом сезоне Лобода предпочла не сидеть в кресле, однако на этот раз решила вернуться. По словам певицы, ей неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но она настойчиво отвечала отказом.

«Детская психика — тонкий инструмент. А для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!»

— призналась исполнительница, пообещав потенциальным участникам сделать все, чтобы защитить их хрупкий талант.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Егор Крид станет наставником в детском «Голосе».
Видео дня. Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
ТВ , Баста , Крид , Светлана Лобода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
06:24
Почему звезда «Неуловимых мстителей» ушла из кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение