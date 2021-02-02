Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос» 

В начале февраля на Первом канале ожидается выход нового, восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Уже известны имена наставников — это Василий Вакуленко, более известный рэпер Баста, Светлана Лобода и Егор Крид.
В прошлом сезоне Лобода предпочла не сидеть в кресле, однако на этот раз решила вернуться. По словам певицы, ей неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но она настойчиво отвечала отказом.
«Детская психика — тонкий инструмент. А для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!»
— призналась исполнительница, пообещав потенциальным участникам сделать все, чтобы защитить их хрупкий талант.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Егор Крид станет наставником в детском «Голосе».