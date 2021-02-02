Губерниев готов подтянуть Загитову в технике речи

"Я уверен, что с Загитовой мы поработаем. Это может быть не обязательно ледовое шоу, а любой другой проект. Может даже не спортивный. Я вижу у нее потенциал ведущей, но ей надо больше работать. Причем агрессивно работать. Уверен, что три занятия со мной и она бы сильно добавила в технике речи, профессиональном мастерстве. Спортивный комментатор — это одна профессия, а спортивный ведущий уже совсем другая. Я владею двумя профессиями, как минимум",