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Дмитрий Губерниев заявил, что хочет поработать с Алиной Загитовой 

Стелла Шмель 10 часов назад
Губерниев готов подтянуть Загитову в технике речи
Фото: РИА Новости
Спортивный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы поработать с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой в каком-нибудь проекте. Причем, совсем не обязательно это должен быть спортивный проект.

"Я уверен, что с Загитовой мы поработаем. Это может быть не обязательно ледовое шоу, а любой другой проект. Может даже не спортивный. Я вижу у нее потенциал ведущей, но ей надо больше работать. Причем агрессивно работать. Уверен, что три занятия со мной и она бы сильно добавила в технике речи, профессиональном мастерстве. Спортивный комментатор — это одна профессия, а спортивный ведущий уже совсем другая. Я владею двумя профессиями, как минимум",

— заявил комментатор.
Ранее "Рамблер" писал, что Лобода объяснила свое возвращение в детский «Голос».
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ТВ , Дмитрий Губерниев
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