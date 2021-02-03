Названы номинированные на «Золотой глобус» фильмы и сериалы 

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"Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире. В Сегодня в ходе онлайн-трансляции на официальном сайте премии были объявлены номинанты.

Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".

В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".

В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".

За звание "Лучшего комедийного сериала" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая"

В категории "Мини-сериалов" на "Золотой глобус" номинированы "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной", "Вся жизнь впереди" итальянца Эдоардо Понти , совместная работа Гватемалы и Франции "Ла Йорона", а также французская лента "Двое из нас".

Отметим, что 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.