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Названы номинированные на «Золотой глобус» фильмы и сериалы 

Катерина Саломе 3 часа назад
Названы номинированные на «Золотой глобус» фильмы и сериалы
Фото: wikipedia.org
"Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире. В Сегодня в ходе онлайн-трансляции на официальном сайте премии были объявлены номинанты.
Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".
В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".
В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Мандалорец", "Корона", "Страна Лавкрафта", "Озарк" и "Рэтчед".
За звание "Лучшего комедийного сериала" будут бороться "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса", "Шиттс Крик" и "Великая".
В категории "Мини-сериалов" на "Золотой глобус" номинированы "Нормальные люди", "Ход королевы", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная".
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной", "Вся жизнь впереди" итальянца Эдоардо Понти, совместная работа Гватемалы и Франции "Ла Йорона", а также французская лента "Двое из нас".
Отметим, что 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что медсестра станет единственной зрительницей кинофестиваля.
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ТВ , Великая , Выпускной , Томас Винтерберг , Эдоардо Понти
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