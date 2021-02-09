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Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд» 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Русская версия телеигры "Форт Боярд" транслировалась с 1998 года и была очень популярна у зрителей. Из-за психологических и физических испытаний участников игру невозможно было смотреть без напряжения. Все переживали за то, справятся ли они с заданием или нет. Однако в этой игре были и нелепые моменты, которые разряжали обстановку.
Современные адаптации шоу уже не так закатывают дух, как это было раньше, но все еще приятно смотреть на некоторых старых героев любимой программы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова.
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