Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд» 

Русская версия телеигры "Форт Боярд" транслировалась с 1998 года и была очень популярна у зрителей. Из-за психологических и физических испытаний участников игру невозможно было смотреть без напряжения. Все переживали за то, справятся ли они с заданием или нет. Однако в этой игре были и нелепые моменты, которые разряжали обстановку.

Современные адаптации шоу уже не так закатывают дух, как это было раньше, но все еще приятно смотреть на некоторых старых героев любимой программы.