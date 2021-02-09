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Пельш назвал условие возвращения «Угадай мелодию» на экраны 

Мария Грибова 11 часов назад
Пельш назвал условие возвращения «Угадай мелодию» на экраны
Фото: РИА Новости
Телеведущий Валдис Пельш назвал условие, при котором программа «Угадай мелодию» вернется на экраны. Об этом он рассказал в интервью News.ru.
Пельш считает, что гостями программы вновь должны стать обычные люди, а не знаменитости. И только тогда у шоу будут все шансы вернуться в линейку программ.
Телеведущий уверен, что приглашение звезд в качестве участников программы пагубным путем. он также признался, что сам не смотрит передачи, где участвуют известные люди.
В настоящее время программа «Угадай мелодию» транслируется только в новогодние праздники и с участием звезд.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Вертинская ушла из профессии.
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