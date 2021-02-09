Пельш назвал условие возвращения «Угадай мелодию» на экраны 

Телеведущий Валдис Пельш назвал условие, при котором программа «Угадай мелодию» вернется на экраны. Об этом он рассказал в интервью News.ru.

Пельш считает, что гостями программы вновь должны стать обычные люди, а не знаменитости. И только тогда у шоу будут все шансы вернуться в линейку программ.

Телеведущий уверен, что приглашение звезд в качестве участников программы пагубным путем. он также признался, что сам не смотрит передачи, где участвуют известные люди.

В настоящее время программа «Угадай мелодию» транслируется только в новогодние праздники и с участием звезд.