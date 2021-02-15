Съемки нового «Дома-2» сорвались 

Съемки возобновленного реалити-шоу "Дом-2" сорвались из-за того, что производственная компания еще не согласовала финансирование проекта с телеканалом СТС Love, который будет транслировать передачу. Об этом сообщает Starhit.

"Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Съемки должны были начаться в середине февраля.

"Ребята из съемочной группы, которые второй месяц без работы, потихоньку начинают разбредаться — кто-то таксистом устроился, кто-то курьером. Некоторым предложили перейти на другие проекты".

Телеканал ТНТ объявил о закрытии "Дома-2" 18 декабря 2020 года. Однако стали появляться новости, что в Москве и других городах возобновились кастинги.