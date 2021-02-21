Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Как сейчас живут самые яркие звезды КВН 

Диана Товсепова 50 минут назад
Каждый россиянин, знает, что такое КВН. Так, эфиры с играми Клуба веселых и находчивых когда-то приковывали к экранам всю страну, а каждый студент мечтал попасть в университетскую команду КВН, а затем "вырваться" дальше.
Названия "Утомленные солнцем", "Пирамида", "Новые армяне", "Дети лейтенанта Шмидта" "Нарты из Абхазии" у многих вызывают улыбку на лице и приятную ностальгию. Теперь звезды этих команд не играют в КВН. Смотрите видео, чтобы узнать, как сейчас живут самые яркие игроки некогда самого веселого шоу в стране.
Ранее "Рамблер" сообщал, как блогерша Ида Галич высказалась об "упадке КВН".
ТВ , Видео , Ида Галич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Как Корчевников избегает скандалов
03:06
Как Корчевников избегает скандалов
ТВ
За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде»
02:40
За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде»
Актеры
Почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни
08:03
Почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни
Актеры
Что убило половину команды во время съемок «Завоевателя»
04:12
Что убило половину команды во время съемок «Завоевателя»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение