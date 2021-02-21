Как сейчас живут самые яркие звезды КВН 

Каждый россиянин, знает, что такое КВН. Так, эфиры с играми Клуба веселых и находчивых когда-то приковывали к экранам всю страну, а каждый студент мечтал попасть в университетскую команду КВН, а затем "вырваться" дальше.

Названия "Утомленные солнцем", "Пирамида", "Новые армяне", "Дети лейтенанта Шмидта" "Нарты из Абхазии" у многих вызывают улыбку на лице и приятную ностальгию. Теперь звезды этих команд не играют в КВН. Смотрите видео, чтобы узнать, как сейчас живут самые яркие игроки некогда самого веселого шоу в стране.