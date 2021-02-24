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Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Участник исландской викторины Gettu Betr устроил погром в студии из-за того, что не успел вовремя нажать на кнопку. Видео произошедшего опубликовали в Twitter.
Мужчина разозлился, потому что соперники опередили его на долю секунды. Он отшвырнул от себя подиум, за которым стоял, и разбил какой-то стеклянный предмет о пол. После исландец покинул съемочную площадку, но продолжил крушить все за кадром.
Ведущая телевикторины Кристьяна Арнарсдоттир была шокирована поведением участника. Из-за инцидента она объявила, что шоу уходит на рекламу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что премию "Золотой Глобус" обвинили в коррупции.
ТВ , Видео
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