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Масляков стал самым богатым телеведущим России 

Мария Грибова 1 час назад
Масляков стал самым богатым телеведущим России
Фото: РИА Новости
Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России с заработком в 500 миллионов рублей в год. Об этом сообщает издание StarHit.
Известно, что такая сумма набирается у телеведущего исключительно благодаря новым выпускам КВН.
Второе место самых высокооплачиваемых российских тележурналистов заняла глава RussiaToday, журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян, заработок которой составил 250 миллионов рублей. А на третьем месте оказался телеведущий Артем Шейнин, годовой доход которого составляет в сто миллионов рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Соловьев отреагировал на слухи о зарплате в 52 миллиона.
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ТВ , Александр Масляков , Маргарита Симоньян , Артем Шейнин
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