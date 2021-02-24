Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России с заработком в 500 миллионов рублей в год. Об этом сообщает издание StarHit.
Известно, что такая сумма набирается у телеведущего исключительно благодаря новым выпускам КВН.
Второе место самых высокооплачиваемых российских тележурналистов заняла глава RussiaToday, журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян, заработок которой составил 250 миллионов рублей. А на третьем месте оказался телеведущий Артем Шейнин, годовой доход которого составляет в сто миллионов рублей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Соловьев отреагировал на слухи о зарплате в 52 миллиона.