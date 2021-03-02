Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси» 

В 2005 году на ТНТ появилось шоу "Такси". Ведущий ездил на желтой машине по городу, подбирал людей, а они отвечали на вопросы и выигрывали деньги. По мере увеличения вопросов возрастала ставка. Ведущим был Алексей Куличков

Проект пользовался популярностью у зрителей, как и другие подобные шоу. Его закрыли в 2009 году, но некоторые выпуски интересно посмотреть и по сей день. Несмотря на то, что вопросы в первом блоке действительно были очень простые, так как из брали из школьной программы, люди иногда давали слишком смешные ответы.

Смотрите видео с самыми нелепыми ответами из шоу "Такси", которые давали зрители.