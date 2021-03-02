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Нелепые ответы, которые давали участники шоу «Такси» 

Елизавета Назарова 5 часов назад
В 2005 году на ТНТ появилось шоу "Такси". Ведущий ездил на желтой машине по городу, подбирал людей, а они отвечали на вопросы и выигрывали деньги. По мере увеличения вопросов возрастала ставка. Ведущим был Алексей Куличков.
Проект пользовался популярностью у зрителей, как и другие подобные шоу. Его закрыли в 2009 году, но некоторые выпуски интересно посмотреть и по сей день. Несмотря на то, что вопросы в первом блоке действительно были очень простые, так как из брали из школьной программы, люди иногда давали слишком смешные ответы.
Смотрите видео с самыми нелепыми ответами из шоу "Такси", которые давали зрители.
Ранее "Рамблер" сообщал, что экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" признался, что серьезно болен.
ТВ , Видео , Алексей Куличков
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