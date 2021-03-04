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Седокова после съемок у Галкина объяснила, почему покинула студию 

Даня Виттиг 45 минут назад
Седокова после съемок у Галкина объяснила, почему покинула студию
Фото: @annasedokova
Сейчас Анна Седокова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, замуж за которого вышла прошлой осенью. Красавица не стесняется своих чувств и открыто демонстрирует их в Сети.
Свадьба звезды со спортсменом стала очередным поводом обсудить то, что девушка рожала от каждого из партнеров и разводилась после.
Однако сама Анна уверена, что нашла свое счастье несмотря на ошибки в личной жизни. На этой почве у Седоковой на шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» случился скандал.
Певица думала, что эфир будет о том, как она построила карьеру. Вместо этого в сюжете показали ролик про ее личную жизнь. Седокову оскорбило, что ее представили как женщину, которая быстро входит и выходит из отношений, хотя они длятся годы.
В своем микроблоге она объяснила, почему ушла с эфира программы

«Я приходила на передачу о self-made woman, которая называлась «Женщина, которая добилась», делиться секретами по бизнесу, а не чтоб трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама и дома», — подчеркнула звезда.

И обратилась к поклонникам: «Еще раз хочу поблагодарить вас за слова поддержки!».
Ранее "Рамблер" сообщал, как повел себя Галкин, когда случился конфликт с Седоковой.
Видео дня. Что стало с главными актерами сериала «Кухня»
Комментарии
ТВ , Анна Седокова , Янис Тимма , Максим Галкин
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