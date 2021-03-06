Не успели зрители отойти от истории, связанной с появлением на шоу «Голос. Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова, как назрел новый скандал. В проекте приняла участие наследница Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.
12-летняя Елизавета исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed. Девочка хорошо исполнила песню, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев схватился за голову.
«Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — парировал он.
Однако Бастра предостерег девушку от будущих злых комментариев.
«Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Классное исполнение, классная песня!» — обратился к юной певице Баста.
Хотя на этот раз пользователи Сети заступились за Лизу Трофимову, так как девушка обладает талантом.
«Правильно сделал! Уберег от преждевременного хейта и злых языков ребенка. Девочка действительно талантлива!»; «Чистое красивое исполнение, и не очень-то и важно, чья ты дочь!» — отметили многие.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Баста отчитал Крида.