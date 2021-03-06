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На детском «Голосе» скандал — к дочери Трофима повернулись все судьи 

Даня Виттиг 2 часа назад
На детском «Голосе» скандал — к дочери Трофима повернулись все судьи
Фото: @zvezdatrof
Не успели зрители отойти от истории, связанной с появлением на шоу «Голос. Дети» дочерей певицы Алсу и телеведущего Романа Будникова, как назрел новый скандал. В проекте приняла участие наследница Сергея Трофимова, и к ней повернулись все судьи.
12-летняя Елизавета исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed. Девочка хорошо исполнила песню, а ведущий шоу Дмитрий Нагиев схватился за голову.

«Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?» — парировал он.

Однако Бастра предостерег девушку от будущих злых комментариев.

«Приготовьтесь к тому, что кто-то будет вам что-то говорить. Классное исполнение, классная песня!» — обратился к юной певице Баста.

Хотя на этот раз пользователи Сети заступились за Лизу Трофимову, так как девушка обладает талантом.

«Правильно сделал! Уберег от преждевременного хейта и злых языков ребенка. Девочка действительно талантлива!»; «Чистое красивое исполнение, и не очень-то и важно, чья ты дочь!» — отметили многие.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Баста отчитал Крида.
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Комментарии 3
ТВ , Сергей Трофимов , Роман Будников , Дмитрий Нагиев
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