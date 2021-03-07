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Бузова объявила о возвращении «Дома-2» весной 

Анна Арсеньева 1 час назад
Бузова объявила о возвращении «Дома-2» весной
Фото: globallookpress.com
Ведущая и певица Ольга Бузова объявила о возобновлении съемок реалити-шоу "Дом-2". Видео с анонсом опубликовали в Instagram-аккаунте телепередачи.

«Этого ждали все. Этой весной легендарное мега-реалити-шоу "Дом-2" возвращается! Стань новой звездой и осуществи свои мечты! Пройди кастинг и стань легендой. Новая весна, новая любовь и новый "Дом-2"!» — сказала Ольга Бузова.

В начале февраля бывшая участница проекта Надежда Ермакова рассказала, что в Москве и дистанционно проходят кастинги в реалити-шоу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Познер высказался о манифесте мужа Собчак.
Видео дня. Актрисы, которых все ненавидят
ТВ , Надежда Ермакова , Ольга Бузова
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