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Пригожин оценил певицу, которая представит Россию на «Евровидении» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на международный конкурс "Евровидение-2021". Своим мнением он поделился с телеканалом РЕН ТВ.
По словам Пригожина, он никогда не слышал музыку певицы в хит-парадах, но видел ее выступление:

"Она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет".

На вопрос о том, какие у исполнительницы шансы на победу, продюсер ответил:

"Если б я оценивал, мы бы всегда были на первом месте".

Певица Manizha набрала 39,7% зрительских голосов. На конкурсе, который состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, она будет исполнять песню Russian Woman.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ширвиндт назвал последние слова Миронова перед смертью.
ТВ , Видео , Иосиф Пригожин , РЕН ТВ
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