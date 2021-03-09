Пригожин оценил певицу, которая представит Россию на «Евровидении» 

Продюсер Иосиф Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на международный конкурс "Евровидение-2021". Своим мнением он поделился с телеканалом РЕН ТВ.

По словам Пригожина, он никогда не слышал музыку певицы в хит-парадах, но видел ее выступление:

"Она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет".

На вопрос о том, какие у исполнительницы шансы на победу, продюсер ответил:

"Если б я оценивал, мы бы всегда были на первом месте".

Певица Manizha набрала 39,7% зрительских голосов. На конкурсе, который состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, она будет исполнять песню Russian Woman.