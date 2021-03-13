Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Юрий Шатунов пожаловался на шантаж Андрея Разина 

Полина Алферова 6 часов назад
Юрий Шатунов пожаловался на шантаж Андрея Разина
Фото: @yuriy_shatunov
Юрий Шатунов в эфире телешоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» сообщил об угрозах продюсера Андрея Разина. Последний выкупил права на хиты группы «Ласковый май» у создателя коллектива Сергея Кузнецова и запретил их исполнять, в том числе и Юрию Шатунову.
«Разин — посторонний человек в моей жизни. В 1993 году он потерял все, на чем мог зарабатывать. Он меня шантажирует на протяжении 30 лет всеми возможными способами. Я заработал ему более пяти миллионов рублей, а в то время автомобиль «Волга» стоил 1200 рублей. В 2006 году у меня родился сын. Тогда Разин мне сказал: «Если я не буду твоим крестным, то не видать тебе песен „Ласкового мая“. Он все время лезет в мою жизнь, угрожает мне», — объяснил суть конфликта Шатунов.
Певец проиграл все суды с Разиным и не знает, как восстановить справедливость. Шатунов также оказывает материальную поддержку Сергею Кузнецову. Последний сейчас живет в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью. Единственный источник его дохода — пенсия в 8 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста.
Видео дня. Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Комментарии 4
ТВ , Сергей Кузнецов , Юрий Шатунов , Андрей Разин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что известно о белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение»
02:06
Что известно о белорусской группе, которую не пустили на «Евровидение»
ТВ
Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире
01:06
Огромный экран упал на телеведущего в прямом эфире
ТВ
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
03:32
Что стало с Японцем из фильма «Республика ШКИД»
Актеры
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
03:13
Появилось официальное видео номера от России на «Евровидении»
ТВ
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
10:04
Что стало с актерами сериала «Восьмидесятые»
Актеры
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
04:49
Десять фактов о Безрукове, о которых мало кто знает
Актеры
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
07:45
Восемь браков, а счастья нет: история звезды «Место встречи изменить нельзя»
Актеры
Как изменились актеры «Молодежки»
07:13
Как изменились актеры «Молодежки»
Актеры
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
09:17
Что стало со звездами сериала «Зачарованные»
Сериалы
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
06:10
Как сложилась судьба звезды фильма «Три толстяка»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение