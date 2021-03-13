Юрий Шатунов пожаловался на шантаж Андрея Разина 

Юрий Шатунов в эфире телешоу «Привет, Андрей !» на канале «Россия 1» сообщил об угрозах продюсера Андрея Разина. Последний выкупил права на хиты группы «Ласковый май» у создателя коллектива Сергея Кузнецова и запретил их исполнять, в том числе и Юрию Шатунову.

«Разин — посторонний человек в моей жизни. В 1993 году он потерял все, на чем мог зарабатывать. Он меня шантажирует на протяжении 30 лет всеми возможными способами. Я заработал ему более пяти миллионов рублей, а в то время автомобиль «Волга» стоил 1200 рублей. В 2006 году у меня родился сын. Тогда Разин мне сказал: «Если я не буду твоим крестным, то не видать тебе песен „Ласкового мая“. Он все время лезет в мою жизнь, угрожает мне», — объяснил суть конфликта Шатунов.

Певец проиграл все суды с Разиным и не знает, как восстановить справедливость. Шатунов также оказывает материальную поддержку Сергею Кузнецову. Последний сейчас живет в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью. Единственный источник его дохода — пенсия в 8 тысяч рублей.