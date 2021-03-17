Сабуров раскрыл историю самого успешного российского YouTube-шоу

Фото: Кадр из YouTube-шоу «Что было дальше» Кадр из YouTube-шоу «Что было дальше»

Сабуров рассказал, что изначально «Что было дальше» задумывали как шоу, смысл которого в том, чтобы ведущие только отгадывали концовку историй гостей.