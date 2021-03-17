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Сабуров раскрыл историю самого успешного российского YouTube-шоу

Мария Грибова
5 часов назад
Популярный комик Нурлан Сабуров рассказал об истории создания одного из самых популярных YouTube-шоу «Что было дальше». Этим он поделился в беседе со своим коллегой Славой Комиссаренко, подкаст опубликован на его YouTube-канале.
Сабуров раскрыл историю самого успешного российского YouTube-шоу
Фото: Кадр из YouTube-шоу «Что было дальше»Кадр из YouTube-шоу «Что было дальше»
Сабуров рассказал, что изначально «Что было дальше» задумывали как шоу, смысл которого в том, чтобы ведущие только отгадывали концовку историй гостей.
По словам комика, изначально его пригласили в «Что было дальше» в качестве гостя, и он рассказал историю о корпоративе в Казахстане. И после этого ему позвонил продюсер шоу Максим Морозов, и предложил Сабурову стать одним из ведущих проекта.
«Это нельзя говорить вслух, думать даже об этом, ты сразу хуже как человек становишься»,
— описал Сабуров юмористический принцип YouTube-шоу.
Ранее «Рамблер» писал о том, что министр культуры высказался о «Евровидении».
ТВ,Нурлан Сабуров,Максим Морозов,
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