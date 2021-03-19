Церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате 

Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в этом году пройдет в очном формате. Организаторы мероприятия подтвердили эту информацию.

Организаторы не сомневаются, что «Оскар» пройдет без накладок и пандемия не сможет спутать их планы. На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.

Церемония состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Статуэтки будут вручены в культовом театре Dolby. Об этом сообщает портал Hollywoodreporter.com.