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Церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате 

Даня Виттиг 4 часа назад
Церемония «Оскар» в этом году пройдет в Лос-Анджелесе в очном формате
Фото: depositphotos.com
Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар» в этом году пройдет в очном формате. Организаторы мероприятия подтвердили эту информацию.
Организаторы не сомневаются, что «Оскар» пройдет без накладок и пандемия не сможет спутать их планы. На мероприятии будет действовать система, позволяющая получать своевременные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.
Церемония состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Статуэтки будут вручены в культовом театре Dolby. Об этом сообщает портал Hollywoodreporter.com.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие фильмы Кончаловского были выдвинуты на "Оскар".
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