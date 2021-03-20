«Я вынужден закрыть „Холостяк“: Тимати обратился к фанатам 

Восьмой сезон «Холостяка», главным героем которого стал Тимати , с нетерпением ждали все поклонники шоу и самого исполнителя. Но главная интрига шоу — имя победительницы — была раскрыта сразу же после первого выпуска.

Дело в том, что накануне Тимати устроил вечеринку для своей дочери Алисы, которой исполнилось семь лет. В числе гостей оказалась и Мария Вебер , одна из участниц проекта. Девушка опубликовала видеозапись в своем микроблоге, хотя по условиям шоу не могла обнародовать подобную информацию. Поклонники решили, что именно Вебер и стала избранницей музыканта.

В связи с этим Тимати обратился к своим подписчикам с видеообращением. Сначала он извинился перед девушками, которых задела сама идея шоу — сражаться за мужчину — несмотря на то, что это уже не первый сезон «Холостяка».

А потом артист заявил, что закрывает шоу:

«Извините. Я вынужден закрыть проект «Холостяк». Тем более вы уже рассекретили финал. Мне ничего не остается, как взять и удалить с YouTube первый выпуск. Я его удаляю и желаю вам хорошего дня. Не обижайтесь на меня».

Напомним, что Мария Вебер учится на факультете журналистики, а при знакомстве подарила Тимати доску для серфинга.