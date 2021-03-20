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Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом» на шоу «Голос. Дети»

Полина Алферова
29 минут назад
Зрители осудили решение жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети». Участница слепых прослушиваний Елена Чеснокова произвела глубокое впечатление на зрителей своим «хрустальным» голосом. Она исполнила песню Родыгина и Варшавского «Белым снегом». Но судьи не проявили интереса к конкурсантке.
Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом»
Фото: @lobodaofficial@lobodaofficial
«Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни Правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам», — объяснила Светлана Лобода.
Егор Крид никак не прокомментировал свое решение, а Баста заявил, что Елена — уже сформировавшаяся артистка, поэтому ей нет смысла участвовать в проекте.
Негодующие зрители выразили свое мнение, оставив комментарии под видеороликом выступления Елены на YouTube.
«Голосок как хрусталь, льется как ручеек, песня-бриллиант, а девочка — просто клад, самое запоминающееся выступление сезона, а наставникам очередной минус».
«Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!»
«Члены жюри не знают, что делать с талантливой девочкой??? Так, может быть, нужна замена судей??»
«Случайно посмотрел и был восхищен! Очень жаль, что потрясающее исполнение на русском языке никому там не нужно».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Тимати решил закрыть шоу «Холостяк».
ТВ,Елена Чеснокова,Крид,Тимати,Светлана Лобода,
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