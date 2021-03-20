Лобода объяснила, почему не выбрала «девочку с хрустальным голосом»

Зрители осудили решение жюри в новом выпуске шоу «Голос. Дети». Участница слепых прослушиваний Елена Чеснокова произвела глубокое впечатление на зрителей своим «хрустальным» голосом. Она исполнила песню Родыгина и Варшавского «Белым снегом». Но судьи не проявили интереса к конкурсантке.

Фото: @lobodaofficial @lobodaofficial

«Я не повернулась, потому что я вижу и чувствую возможности вашего голоса, но я не совсем понимаю, буду ли я правильно подбирать песни Правильный репертуар для такого голоса. Я больше все-таки склоняюсь к энергичным голосам», — объяснила Светлана Лобода.

Егор Крид никак не прокомментировал свое решение, а Баста заявил, что Елена — уже сформировавшаяся артистка, поэтому ей нет смысла участвовать в проекте.

Негодующие зрители выразили свое мнение, оставив комментарии под видеороликом выступления Елены на YouTube.

«Голосок как хрусталь, льется как ручеек, песня-бриллиант, а девочка — просто клад, самое запоминающееся выступление сезона, а наставникам очередной минус».

«Девочка с хрустальным голосом. Таких так мало на нашей эстраде!»

«Члены жюри не знают, что делать с талантливой девочкой??? Так, может быть, нужна замена судей??»