Белорусская группа подготовила новые песни для «Евровидения» 

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для конкурса «Евровидение», на котором будет представлять свою страну. Об этом сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков в эфире телеканала СТВ.

Некоторое время назад организаторы «Евровидения» отказались принимать предыдущую композицию под названием «Я научу тебя». И тогда группе позвонили и спросили, смогут ли они написать другую.

«Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано»,

— сказал Бутаков.

Лидер группы уверен, что одну из композиций должны принять для участия в конкурсе, а также заверил в нейтральности текстов, уточнив, что «если захотят, то найдут все».

«Мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни»,

— поделился музыкант.