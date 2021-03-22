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Белорусская группа подготовила новые песни для «Евровидения» 

Мария Грибова 7 часов назад
Белорусская группа подготовила новые песни для «Евровидения»
Фото: galasyzmesta.by
Белорусская группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для конкурса «Евровидение», на котором будет представлять свою страну. Об этом сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков в эфире телеканала СТВ.
Некоторое время назад организаторы «Евровидения» отказались принимать предыдущую композицию под названием «Я научу тебя». И тогда группе позвонили и спросили, смогут ли они написать другую.

«Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано»,

— сказал Бутаков.
Лидер группы уверен, что одну из композиций должны принять для участия в конкурсе, а также заверил в нейтральности текстов, уточнив, что «если захотят, то найдут все».

«Мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни»,

— поделился музыкант.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Иеромонах Фотий рассказал о травле после «Голоса».
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