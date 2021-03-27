Аверин и Садальский жестко раскритиковали шоу «Маска»

Аверин обратил внимание, что в шоу «Маска» ставки сделаны на костюмы, а не на участников и их талант. По его мнению, гораздо интереснее наблюдать за артистом, не скрывающимся за бесформенными масками. Актер считает передачу «Точь-в-точь» на Первом канале более удачной.