Аверин и Садальский жестко раскритиковали шоу «Маска»

Актер Максим Аверин жестко раскритиковал популярное на НТВ шоу «Маска». Несмотря на то, что программа полюбилась многим зрителям, звезда фильма «Склифосовский» считает, что у нее есть большой недостаток. Об этом сообщает StarHit.
Фото: @maximaverin@maximaverin
Аверин обратил внимание, что в шоу «Маска» ставки сделаны на костюмы, а не на участников и их талант. По его мнению, гораздо интереснее наблюдать за артистом, не скрывающимся за бесформенными масками. Актер считает передачу «Точь-в-точь» на Первом канале более удачной.
До этого проект раскритиковал Станислав Садальский. Он опубликовал в Instagram разгромный пост, в котором заявил, что проект обманывает своего зрителя. Актер уверен, что организаторы шоу прячут в маски одних людей, а на финал выводят совсем других.
Однако создатели шоу поблагодарили всех критикующих за пиар их проекта.