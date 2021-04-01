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Родригез поддержал недовольных зрителей шоу «Маска»

Мария Грибова
3 часа назад
Зрители шоу «Маска» остались недовольны распределением голосов в последнем эфире. По решению судей проект покинула комик Марина Кравец, которая скрывалась в костюме Солнца. Тимур Родригез, один из судей, поддержал зрителей и признался, что не хотел ухода Кравец с проекта. Об этом он рассказал в интервью «Собеседник.ru».
Родригез поддержал недовольных зрителей шоу «Маска»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Когда понял, что это Кравец, каждый выпуск ждал ее выхода, надеялся увидеть ее без маски гораздо позже. Взбешенных поклонников я очень хорошо понимаю. Отвечать им не буду, потому что они раздосадованы не моим поведением»,
— поделился артист.
Зрителя обвиняют судей в нечестной игре, в частности Филиппа Киркорова. Певец не стал голосовать против участницы в костюме Единорога из-за того, что персонаж нравится его дочери.
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