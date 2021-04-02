"Я похож на старый диван": Якубович не планирует уходить из "Поля чудес"

«Это моя работа. То же самое, если спросить хирурга — не надоело ли ему резать. Конечно, ноги не ходят туда, но как только звучит команда «мотор!» — все!.. Я похож на старый диван. Его нельзя выкинуть, потому что, как вы знаете по «Войне и миру», на нем рождался мой дед, бабушка, внучка, я сам. Дело не в том, что он кому-то мешает, просто его нельзя трогать. Поэтому, как тот диван, стою посреди Первого канала » — отметил Якубович.
«Потерял четырех очень близких мне людей. А смерть Бори Грачевского, с которым мы дружили лет 50, произвела такое сильное впечатление, что я тут же пошел и привился. Рядом со мной семья — жена, сын, дочь Варвара, которая оканчивает международную журналистику в МГИМО, в первую очередь за них переживаю», — поделился Якубович.
«Стараюсь не смотреть. А если редко это происходит, прихожу в ужас. Сплю плохо, по ночам просыпаюсь, в шесть утра иногда встаю. Щелкаю пультом. И что слышу? Первые новости — там сгорел дом и погибли двое, тут упал самолет и разбились семеро, наводнение унесло жизнь 120 человек И вот на хрена оно мне надо в 6 часов утра?! Люди собираются на работу... И вместо того, чтобы я улыбнулся и в замечательном настроении пошел трудиться, приходится расстраиваться. А в худом настроении, как известно, человек ничего хорошего сделать не может», — поделился Леонид Якубович с «Экспресс-газетой».