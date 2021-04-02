"Я похож на старый диван": Якубович не планирует уходить из "Поля чудес"

Ведущий старается тщательно следить за здоровьем, поэтому решил привиться. Он опасается заболеть коронавирусом, который погубил многих его товарищей.

В свободное время от работы Леонид Аркадьевич не смотрит телевизор. Ему не нравится, что подавляющее большинство транслируемых новостей несет негатив.