Manizha ответила на критику своей песни для "Евровидения"

Певица Manizha ответила на критику своей песни Russian Woman, с которой она выступит на "Евровидении". Об этом сообщает "МК".

По словам артистки, она не ожидала такой реакции на свое выступление. Она даже думала отказаться от участия в конкурсе:

"Конечно, были моменты, когда я просто испугалась <...> И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?"

Но потом певице удалось справиться с давлением и "посмотреть на ситуацию спокойнее".

Manizha также высказалась о критике Леонида Агутина , которому не понравилась ее композиция: