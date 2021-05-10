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Manizha ответила на критику своей песни для "Евровидения"

Анна Арсеньева
8 часов назад
Певица Manizha ответила на критику своей песни Russian Woman, с которой она выступит на "Евровидении". Об этом сообщает "МК".
По словам артистки, она не ожидала такой реакции на свое выступление. Она даже думала отказаться от участия в конкурсе:
"Конечно, были моменты, когда я просто испугалась <...> И у меня были мысли вначале, что, боже мой, может быть, мне все-таки не надо ехать?"
Но потом певице удалось справиться с давлением и "посмотреть на ситуацию спокойнее".
Manizha также высказалась о критике Леонида Агутина, которому не понравилась ее композиция:
"Это же его мнение, он имеет право < > Я как музыкант и профессионал не считаю эту песню слабой, я в нее искренне верю и очень сильно люблю".
ТВ,Видео,Леонид Агутин,
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