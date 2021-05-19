На пресс-конференции после выхода в финал "Евровидения" певица Manizha раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед конкурсом.

Артистка призналась, что ее обидело неверие россиян в нее. За последние несколько месяцев певицу неоднократно оскорбляли. Немногие верили в то, что с песней на русском языке девушке удастся пройти в финал:

"Эти два месяца были истощающими. Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке".

Конкурсантка вспомнила, что в свое время группа "Тату" также исполнила на "Евровидении" композицию на русском языке, и это не помешало ей занять почетное третье место.

Манижа считает себя русской женщиной и гордится тем, что выступает с песней на русском языке, об этом сообщают РИА Новости.

К слову, иностранные журналисты с восторгом встретили выступление участницы в полуфинале.

"Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед, Манижа!",

– поддержала звезду хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.