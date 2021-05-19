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Манижа раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед "Евровидением"

Мира Маркина
3 часа назад
На пресс-конференции после выхода в финал "Евровидения" певица Manizha раскрыла главную вещь, оскорбившую ее перед конкурсом.
Артистка призналась, что ее обидело неверие россиян в нее. За последние несколько месяцев певицу неоднократно оскорбляли. Немногие верили в то, что с песней на русском языке девушке удастся пройти в финал:
"Эти два месяца были истощающими. Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке".
Конкурсантка вспомнила, что в свое время группа "Тату" также исполнила на "Евровидении" композицию на русском языке, и это не помешало ей занять почетное третье место.
Манижа считает себя русской женщиной и гордится тем, что выступает с песней на русском языке, об этом сообщают РИА Новости.
К слову, иностранные журналисты с восторгом встретили выступление участницы в полуфинале.
"Ее выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперед, Манижа!",
– поддержала звезду хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.
Испанка Клара де Брубокс, в свою очередь, отметила, что номер Манижи получится очень свежим и актуальным. А эстонский журналист Эдгар Гергель подчеркнул, – Манижа отлично передают энергетику сильной русской женщины. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Манижа оценила свои шансы на победу на Евровидении.
ТВ,Видео,РИА Новости,
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