Героиня шоу "Беременна в 16" раскрыла всю подноготную передачи

Фото: Кадр из шоу "Беременна в 16" Кадр из шоу "Беременна в 16"

По словам девушки, продюсеры программы сами связались с ней после того, как она подписалась "ВКонтакте" на группу для беременных. Потребовался месяц для того, чтобы уговорить Лидию и ее родственников принять участие в съемках.

Мельникова напомнила, что в каждом выпуске показывают не только жизнь героини во время и после беременности, но и до нее. Как выяснилось, эти сцены снимаются после родов. Поэтому ее близким пришлось на время перевоплотиться в актеров, выучить свои реплики и разыгрывать сценки.

Лидия также призналась, что весь съемочный процесс занял 11 дней, а не девять месяцев, как часто считают зрители:

"Кстати, в выпуске говорится, что я жила и училась в Иркутске — это неправда. Я всю жизнь прожила в Куйтуне, а в колледж ездила в Зиму. Сказать, что я иркутянка, попросили режиссеры".

Мельникова добавила, что были и другие факты, которые исказили в шоу:

"С приемной мамой общение само по себе сошло на нет. Если смотреть выпуск, кажется, что у нас идеальные отношения, но на самом деле она всегда относилась ко мне без излишней доброты".