Давид Дамиано, солист итальянской рок-группы Maneskin, которая победила на конкурсе "Евровидение", сдал тест на наркотики. В крови музыканта не обнаружили запрещенные вещества.

Скандал разгорелся после видео с конкурса, на котором Дамиано наклоняется к столу. Многим показалось, что в этот момент итальянец употребляет наркотические вещества.

Однако сам артист на пресс-конференции после победы заявил, что он не принимает наркотики и готов сдать анализы. В момент, когда певца сняла камера, он поднимал разбитый стакан.