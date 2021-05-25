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Солист победившей на «Евровидении» группы сдал тест на наркотики

Анна Арсеньева
1 час назад
Давид Дамиано, солист итальянской рок-группы Maneskin, которая победила на конкурсе "Евровидение", сдал тест на наркотики. В крови музыканта не обнаружили запрещенные вещества.
Скандал разгорелся после видео с конкурса, на котором Дамиано наклоняется к столу. Многим показалось, что в этот момент итальянец употребляет наркотические вещества.
Однако сам артист на пресс-конференции после победы заявил, что он не принимает наркотики и готов сдать анализы. В момент, когда певца сняла камера, он поднимал разбитый стакан.
"Мы обеспокоены тем, что неточные предположения, ставшие причиной фейковых новостей, омрачили дух и финал события, а также повлияли на группу. Мы хотим еще раз поздравить Måneskin и пожелать им огромных успехов", — говорится в публикации Европейского вещательного союза.
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