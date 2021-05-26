Фото: @lazarevatut @lazarevatut

Интервьюер раскритиковала Comedy Club, заявив, что не переносит его "за фигу в кармане". Лазарева согласилась с собеседницей, отметив, что не тратит время на телевизор и другим не советует:

"Это, конечно, эзопов язык... Ну не надо смотреть современное ТВ. Зачем приучать себя к плохому?".

54-летняя артистка также добавила, что отказалась от развлекательного контента в творчестве:

"Когда появились дети, я увидела, что не все смешно. Я еще к тому времени глубоко вошла в благотворительность, и мой пузырек оказался очень маленьким. Я не могла шутить. Юмор остался как навык, чтобы разрядить обстановку. А вот просто ржать ради смеха и кого-то смешить мне стало в какой-то момент не интересно".

При этом Лазарева подчеркнула, что не против шуток на провокационные темы. Однако важно понимать, что такой юмор уместен лишь в узком кругу людей:

"Все зависит от размера аудитории. Я привожу для себя такой пример: у меня отец был слепым — и мы над этим шутили. Но понимали, что это оценят четыре человека. Но если пошутишь на эту тему публично, тебе скажут: «Чувак, ты с ума сошел? Это нехорошо». Шутка — это способность человека понять, что он не боится".