Хит Måneskin сравнили с песней Пугачевой

Сходство в одной из песен итальянских исполнителей и Примадонны заметила пользовательница Сети.

Пользователи социальных сетей повеселились, сравнивая две композиции таких непохожих друг на друга исполнителей. Некоторые даже в шутку предложили Алле Пугачевой и Måneskin записать совместный трек, уверяя, что он точно станет хитом.