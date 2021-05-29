Хит Måneskin сравнили с песней Пугачевой

Сходство в одной из песен итальянских исполнителей и Примадонны заметила пользовательница Сети.
Фото: @maneskinofficial@maneskinofficial
На странице блогера TikTok с ником all_sea_in_me появилось видео, в котором сравниваются песня “I wanna be your slave” победителей “Евровидения-2021” и композиция Аллы Пугачевой “Буди или не будь”. Оказывается, хит группы Måneskin повторяет фразы Примадонны из указанной выше песни, только итальянец произносит их на английском языке.
Так, в песне Примадонны звучат слова “Будь со мной мальчиком, будь со мной мастером, будь со мной гангстером”, а Давид Дамиано на английском языке поет “I wanna be your master, I wanna be your gangster”
Пользователи социальных сетей повеселились, сравнивая две композиции таких непохожих друг на друга исполнителей. Некоторые даже в шутку предложили Алле Пугачевой и Måneskin записать совместный трек, уверяя, что он точно станет хитом.