Популярный российский блогер рассказал о влиянии КВН

Популярный российский блогер и автор проекта «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Евгений Калинкин рассказал, какую роль КВН сыграл в его жизни. О проекте он поговорил в беседе с комиком Сергеем Мезенцевым.

Фото: @mutaboring @mutaboring

«КВН научил меня искать новые подходы и делать так, чтобы было удивительно», — поделился опытом юморист.

Он рассказал, что юмористический проект давал много творческой свободы. Работа над проектом «Что бы мне поделать, только бы не почитать» во многом напоминает ему времена КВН: в обоих случаях он ощущает полет, вседозволенность, отсутствие рамок и возможность реализовываться.

Мезенцев в свою очередь назвал КВН игрой в бизнес.

«КВН не учит шутить. В первую очередь, он учит выполнять задачу. У тебя есть дедлайн, команда, тебе нужно руководить самому или четко исполнить чье-то предписание, к тому же нужно самоорганизоваться»,— поделился мнением комик.

В ответ на это Калинкин заявил, что не приобрел такие навыки.