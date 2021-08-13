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Популярный российский блогер рассказал о влиянии КВН

Анастасия Иванова
24 минуты назад

Популярный российский блогер и автор проекта «Что бы мне поделать, только бы не почитать» Евгений Калинкин рассказал, какую роль КВН сыграл в его жизни. О проекте он поговорил в беседе с комиком Сергеем Мезенцевым.

Популярный российский блогер рассказал о влиянии КВН
Фото: @mutaboring@mutaboring

«КВН научил меня искать новые подходы и делать так, чтобы было удивительно», — поделился опытом юморист.

Он рассказал, что юмористический проект давал много творческой свободы. Работа над проектом «Что бы мне поделать, только бы не почитать» во многом напоминает ему времена КВН: в обоих случаях он ощущает полет, вседозволенность, отсутствие рамок и возможность реализовываться.

Мезенцев в свою очередь назвал КВН игрой в бизнес.

«КВН не учит шутить. В первую очередь, он учит выполнять задачу. У тебя есть дедлайн, команда, тебе нужно руководить самому или четко исполнить чье-то предписание, к тому же нужно самоорганизоваться»,— поделился мнением комик.

В ответ на это Калинкин заявил, что не приобрел такие навыки.

«Я ничего из этого не умею. Выполнять задачи и соблюдать дедлайны КВН мне не помог», — рассказал он.

Ранее "Рамблер" сообщал, пять черных комедий для тех, у кого есть чувство юмора.

ТВ,Сергей Мезенцев,
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