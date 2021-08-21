Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Пригожин назвал главную ошибку Земфиры

Кристина Уколова
3 часа назад

Известный музыкальный продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, почему считает позицию Земфиры ошибочной.

Пригожин назвал главную ошибку Земфиры
Фото: Legion-Media.ruLegion-Media.ru

«Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда. Это как раз и есть та самая ошибка людей признанных».

Ранее Земфира заявила, что отказывается давать концерты в онлайн-формате, так как они будут проходить за ее собственный счет.

Также Иосиф Пригожин указал на другие проблемы в индустрии.

«В чём трагедия нашей индустрии? Отсутствие профсоюза, единоначалия и лидера, который способен был бы за собой потянуть людей и с единым предложением, и с единым формуляром каким-то выйти на правительство и сказать: «Выделите нам вот столько-то денег на поддержку».

Продюсер подчеркнул, что его профессия девальвировалась, ведь теперь задача музыканта упростилась, и он меньше зависит от продюсера.

«Если к нам раньше надо было попасть, то сейчас необязательно этого делать», — подчеркнул Пригожин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что уволенная Меньшиковым актриса обвинила его в деградации театра.

ТВ,Говорит Москва,Иосиф Пригожин,Радиостанция "Говорит Москва",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители