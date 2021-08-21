Пригожин назвал главную ошибку Земфиры

Известный музыкальный продюсер в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, почему считает позицию Земфиры ошибочной.
«Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда. Это как раз и есть та самая ошибка людей признанных».
Ранее Земфира заявила, что отказывается давать концерты в онлайн-формате, так как они будут проходить за ее собственный счет.
Также Иосиф Пригожин указал на другие проблемы в индустрии.
«В чём трагедия нашей индустрии? Отсутствие профсоюза, единоначалия и лидера, который способен был бы за собой потянуть людей и с единым предложением, и с единым формуляром каким-то выйти на правительство и сказать: «Выделите нам вот столько-то денег на поддержку».
Продюсер подчеркнул, что его профессия девальвировалась, ведь теперь задача музыканта упростилась, и он меньше зависит от продюсера.
«Если к нам раньше надо было попасть, то сейчас необязательно этого делать», — подчеркнул Пригожин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что уволенная Меньшиковым актриса обвинила его в деградации театра.