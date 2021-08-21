Пригожин назвал главную ошибку Земфиры

«Ошибка всех музыкантов, включая Земфиру, — мир не крутится вокруг нас и вокруг вас. Это мы в этом мире крутимся как можем, а на нас смотрят, насколько нам хватает сил и терпения, пока мы крутимся. А нам кажется, что все крутятся вокруг нас. Это неправда. Это как раз и есть та самая ошибка людей признанных».