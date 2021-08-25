Комик рассказал о цензуре в "Вечернем Урганте"

Стендап-комик, сценарист программы "Вечерний Ургант" Гарик Оганисян порассуждал на тему цензуры в шоу. Тема была поднята в разговоре с блогером Сергеем Мезенцевым.
Комика спросили, сталкивались ли авторы "Вечернего Урганта" с какими-либо ограничениями при создании программы.
"Ну, есть цензура, безусловно. Но ( ) это цензура в рамках того, что есть на федеральных каналах", — ответил Гарик Оганисян.
По его словам, его часто спрашивают, что ему и коллегам запрещено говорить на телевидении:
"Ну, то что вы не слышите — [то] нам и нельзя [говорить]. А все остальное мы по максимуму шутим и делаем".
Оганисян также добавил, что не смог бы работать в вечернем шоу, если бы его "затыкали".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Петрова назвали главным молодым актером России.