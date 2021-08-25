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Популярный комик рассказал о цензуре в "Вечернем Урганте"

Мира Маркина
1 час назад

Стендап-комик, сценарист программы "Вечерний Ургант" Гарик Оганисян порассуждал на тему цензуры в шоу. Тема была поднята в разговоре с блогером Сергеем Мезенцевым.

Комик рассказал о цензуре в "Вечернем Урганте"
Фото: @grkognsn@grkognsn

Комика спросили, сталкивались ли авторы "Вечернего Урганта" с какими-либо ограничениями при создании программы.

"Ну, есть цензура, безусловно. Но ( ) это цензура в рамках того, что есть на федеральных каналах", — ответил Гарик Оганисян.

По его словам, его часто спрашивают, что ему и коллегам запрещено говорить на телевидении:

"Ну, то что вы не слышите — [то] нам и нельзя [говорить]. А все остальное мы по максимуму шутим и делаем".

Оганисян также добавил, что не смог бы работать в вечернем шоу, если бы его "затыкали".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Петрова назвали главным молодым актером России.

ТВ,Сергей Мезенцев,
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