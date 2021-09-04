“Утренняя почта” возвращается на экраны

Первый эфир возрожденной музыкальной телепередачи выйдет 12 сентября на канале “Россия-1”.
Знакомая многим с детства передача будет выходить по воскресеньям, ведущим новой “Утренней почты” стал народный артист РФ, певец Николай Басков. Он будет отвечать на письма зрителей в эфире и выполнять их музыкальные пожелания.
Руководство телеканала отмечает, что возрождение популярной ранее передачи перенесет многих зрителей в детство, воскресит в памяти многие хорошие моменты прошлого.
Это очень важный эмоциональный сигнал Это действительно один из жанров телевизионных, которые всегда были и будут,
— отмечает генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
Напомним, что передача “Утренняя почта” выходила в эфир с 1973 года. Ее ведущими в разные годы были Юрий Николаев, Александр Ширвиндт, Татьяна Веденеева и другие.