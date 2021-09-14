$5,6 млн: сколько зарабатывают российские телеведущие

Российские телеведущие по популярности могут сравниться со звездами шоу-бизнеса. Их лица постоянно мелькают на экране, поэтому их знает вся страна. Кроме того, известные телеведущие неплохо зарабатывают. Помимо съемок они развивают личные социальные сети и продают рекламу, а также имеют свои проекты.

Фото: @urgantcom @urgantcom

Кроме того, карьера телеведущего может стать хорошим стартом для того, чтобы развиваться дальше. Например Ольга Бузова вошла в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса, но начинала она как телеведущая и занималась только одним проектом. Теперь она еще и певица, а также предприниматель.

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Конечно, больше всего получают ведущие авторских программ. Также чем выше рейтинги шоу, тем больше зарплата ведущего, так как реклама в перерывах будет стоить дороже. "Рамблер" рассказывает, кто из российских телеведущих зарабатывает больше всего и какой у них дополнительный доход.

Иван Ургант

В списке самых успешных людей России Иван не поднимается выше десятого места, но его доход оценивается в $5,6 млн в год. Основной сферой его деятельности является его шоу "Вечерний Ургант". Эту авторскую программу он ведет с 2012 года, и она до сих пор пользуется большой популярностью благодаря тому, что шоу регулярно посещают звезды мировой величины. В одном из интервью коллега Урганта, Андрей Малахов, рассказал, что на "Первом канале" Иван получает от 50 000 долларов в месяц.

Кроме того, Ивана Урганта часто приглашают вести корпоративы, свадьбы, премии, церемонии и другие праздники. Для обычного человека выступление ведущего на торжестве будет стоить от 3,5 миллионов рублей. В Новый год наценка составит 40%. Стоит отметить, что в ночь на 1 января ведущий может провести несколько событий сразу. Если Урганта пригласили на медийное событие, то цена за его выступление будет договорной.

Помимо всего прочего, Ургант имеет большой заработок с рекламы. Его часто приглашают стать лицом определенной компании. Однако суммы и условия таких сделок на разглашаются.

Не стоит забывать, что Иван Ургант может быть и актером. Раньше он часто появлялся в проектах российского производства, сейчас — реже. Однако зрителей обнадежило то, что возобновились съемки популярного фильма "Елки", где появится звезда.

Дмитрий Нагиев

@nagiev.universal

Годовой доход телезвезды оценивается в $3,5 млн. Он ведет проекты "Голос", "Голос.Дети" и "Голос 60+". По некоторым данным, за съемки одного сезона шоу он зарабатывает более $200 000. Точная сумма его гонорара не разглашается из-за политики конфиденциальности "Первого канала".

Сейчас Нагиев не так часто появляется на экранах в качестве актера, но известно, что во время съемок "Кухни" и "Физрука" ща один съемочный день он получал от 400 000 до 500 000 рублей. Кроме того, Нагиева часто приглашают в большие кинопроекты, которые выходят на видеосервисах. Так он сыграл роль Чикатило в одноименном сериале для Okko.

Большую долю постоянного дохода Нагиева составляет рекламный контракт с МТС. Он является официальным лицом большинства рекламных кампаний. По данным СМИ, в год с этого контракта он имеет $320 000. Также он зарабатывает с рекламы в Instagram, но все заработанное в социальной сети отдает в благотворительный фонд помощи детям "Анна".

Нагиев занимается бизнесом и владеет 20% компании "Соул кэмп" — элитного кемпинга в Карелии.

Максим Галкин

@maxgalkinru

С тех пор, как Максим Галкин пришел на телевидение, он постоянно берет сразу несколько развлекательных проектов и ведет их. Согласно оценке Forbes, его доход составил $3 млн за год.

Большую часть дохода Галкина составляют гонорары с корпоративов и выступлений на частных мероприятиях. По оценкам СМИ, за выступление на закрытой вечеринке Галкин получает 120 тысяч евро. Цена, естественно, варьируется от серьезности и даты мероприятия.

Следующая статья доходов Галкина — телевидение. Он ведет сразу несколько шоу, которые выходят в прайм-тайм, имеют хорошие рейтинги и популярны у зрителей. Точный доход Галкина с этого неизвестен, но если он появляется в шоу как приглашенная звезда, за одну съемку он получает $300 тыс. за съемку.

Не стоит забывать, что Галкин также известен как юморист и организовывает сольные выступления. Цена за билет на его концерт может достигать 10 тысяч рублей, а за выход на сцену он получает чуть больше двух миллионов рублей.