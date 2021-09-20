Скандал на премии: "Эмми" обвинили в расизме

На церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" разгорелся скандал з-за отсутствия темнокожих лауреатов. Об этом пишет Variety.

Фото: iemmys/Facebook iemmys/Facebook

Как пишет издание, среди номинантов на актерские награды 44% составили люди, которые принадлежат к этническим меньшинствам. Но во всех 12 номинациях победили белокожие актеры.

На фоне этого организаторов премии обвинили в расизме и развернули масштабную кампанию: пользователи интернета пишут посты, сопровождая их хештегом #EmmysSoWhite по аналогии с протестом #OscarsSoWhite.