Скандал на премии: "Эмми" обвинили в расизме

На церемонии вручения телевизионной премии "Эмми" разгорелся скандал з-за отсутствия темнокожих лауреатов. Об этом пишет Variety.
Как пишет издание, среди номинантов на актерские награды 44% составили люди, которые принадлежат к этническим меньшинствам. Но во всех 12 номинациях победили белокожие актеры.
На фоне этого организаторов премии обвинили в расизме и развернули масштабную кампанию: пользователи интернета пишут посты, сопровождая их хештегом #EmmysSoWhite по аналогии с протестом #OscarsSoWhite.
Напомним, в 2016 году на церемонии вручения кинопремии "Оскар" разгорелся скандал из-за того, что актер Майкл Кеннет Уильямс ("Прослушка", "Когда они нас увидят", "12 лет рабства") не был удостоен посмертной награды.