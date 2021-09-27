«Унизили»: россиян возмутили подарки на «Поле чудес»

Новый выпуск шоу "Поле чудес" возмутил зрителей. В социальных сетях они назвали подарки участникам программы стыдом и унижением.

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Выпуск был посвящен 100-летию Республики Коми. Поэтому в игре принимали участие только жители этого региона. Они должны были ответить на вопросы про архаизмы Русского Севера.

Первым участником стал Сергей Сотников из села Ижма. В качестве стартовой суммы Леонид Якубович назвал 29 тысяч рублей. В итоге они доторговались до 70 тысяч, однако мужчина настоял на призе и получил сертификат на поездку в Санкт-Петербург для двоих.

Во второй тройке игроков оказался шахтер Юрий Кузнецов. Он тоже решил не брать деньги, а выбрал приз из черного ящика. Мужчине досталась бутылка водки и кабачок.

В комментариях под выпуском на YouTube раскритиковали "Поле чудес". По словам пользователей соцсети, над участниками капитал-шоу просто поиздевались. Они посчитали, что лучше было бы подарить более практичные и необходимые призы: