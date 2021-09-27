«Унизили»: россиян возмутили подарки на «Поле чудес»

Новый выпуск шоу "Поле чудес" возмутил зрителей. В социальных сетях они назвали подарки участникам программы стыдом и унижением.
Выпуск был посвящен 100-летию Республики Коми. Поэтому в игре принимали участие только жители этого региона. Они должны были ответить на вопросы про архаизмы Русского Севера.
Первым участником стал Сергей Сотников из села Ижма. В качестве стартовой суммы Леонид Якубович назвал 29 тысяч рублей. В итоге они доторговались до 70 тысяч, однако мужчина настоял на призе и получил сертификат на поездку в Санкт-Петербург для двоих.
Во второй тройке игроков оказался шахтер Юрий Кузнецов. Он тоже решил не брать деньги, а выбрал приз из черного ящика. Мужчине досталась бутылка водки и кабачок.
В комментариях под выпуском на YouTube раскритиковали "Поле чудес". По словам пользователей соцсети, над участниками капитал-шоу просто поиздевались. Они посчитали, что лучше было бы подарить более практичные и необходимые призы:
«Жаль, что заслуженный северянин выиграл бутылку водки. Его незаслуженно унизили. Такой выигрыш очерняет эту игру. Очень жаль»; «Ну и призы Жаль, что не взяли деньгами»; «Ради такого праздника призы должны быть более денежные»; «Стыд и срам организаторам!»; «Приз бутылка водки и — это ужас»; «Обидно за шахтера»; «Что за приз — бутылка? Тем более, для такого человека! Кошмар! Разочарование», — написали в соцсети.
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