Некоторое время назад появились слухи у том, что телеведущий Александр Гордон собирается уволиться из программы "Мужское/Женское" на Первом канале спустя несколько лет совместной работы с журналисткой Юлией Барановской. Однако ему так и не удалось это сделать, Юлия сообщила на своей странице в Instagram, что ее коллега уже вернулся в ток-шоу и в грядущем восьмом сезоне они продолжат свою работу, а именно обсуждать с героями их жизненные проблемы.

Хотя совсем недавно Александр Гордон в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал, что он выдохся и устал, и ему стало довольно тяжело снимать по 12 выпусков шоу в неделю. Тогда он и сказал, что собирается подыскать себе другую работу:

"Я восьмой сезон не выдержу, это просто невозможно! В моем возрасте я уже не справляюсь. Абсолютно убежден, что мне надо искать какую-то альтернативу, но в чем ее найти, я пока не понимаю".

В начале года телеведущий Первого канала оказался в 52-1 клинической больнице с коронавирусной инфекцией. Под присмотром врачей он провел несколько недель, а затем еще долго восстанавливался у себя дома. Как выяснилось позже, для Горда вирус оказался особенно опасен, поскольку он страдает хронической гипертонией и имеет проблемы с сердцем.