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Звезда Comedy woman вспомнила, как уходила из КВН

Стелла Шмель
4 часа назад

Артистка шоу Comedy woman Наталия Медведева стала гостьей очередного выпуска Youtube-шоу Елены Ханги. В числе прочих, звезда ответила и на вопросы о профессиональной деятельности, рассказала, как уходила из КВН и почему.

Звезда Comedy woman рассказала о своем уходе из КВН
Фото: @natalymedvedeva@natalymedvedeva

Я не уходила, а вернулась. Сейчас объясню: я участвовала в Comedy Woman до команды КВН "Федор Двинятин". Вот в чем прикол. И этого никто не знает.

Медведева пояснила, что шоу Comedy woman долгое время существовало в клубном формате и о нем мало кто знал.

"Потом появилась команда "Федор Двинятин", которая стрельнула".

Артистка пояснила, что Наталья Еприкян позвала Наталию Медведеву и Марину Бочкареву в свой проект, после того как увидела несколько их юмористических выступлений.

Она увидела это и позвала нас, неизвестных девочек, в свой клубный проект, где были все звезды. Она позвала и говорит: "Вы сами будете писать?". Мы говорим: "Да". Чтобы на нас не тратиться.

И только потом появилась команда "Федор Двинятин". Она говорит: "Девочки, а как вы будете у нас участвовать?" Соответственно, пока мы не снимались в Comedy woman, мы участвовали в "Двинятине",

- пояснила она.

Затем Comedy woman стали снимать для телеканала, проект получил известность, и перед Медведевой встал выбор.

"Может, для команды это получилось как предательство. А для меня я бы совершила предательство по отношению к девочкам, потому что я им обещала".

Недавно коллега Медведевой — Гарик Мартиросян — стал гостем Youtube-шоу "А поговорить?" Ирины Шихман. В интервью он рассказал в том числе и о том, что стало причиной его ухода из успешного стендап-проекта Comedy Club.

ТВ,Наталья Еприкян,Наталия Медведева,Гарик Мартиросян,
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