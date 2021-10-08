Звезда Comedy woman рассказала о своем уходе из КВН

Она увидела это и позвала нас, неизвестных девочек, в свой клубный проект, где были все звезды. Она позвала и говорит: "Вы сами будете писать?". Мы говорим: "Да". Чтобы на нас не тратиться.



И только потом появилась команда "Федор Двинятин". Она говорит: "Девочки, а как вы будете у нас участвовать?" Соответственно, пока мы не снимались в Comedy woman, мы участвовали в "Двинятине",