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Бульдозером по карьере: куда идут работать экс-участники «Дома-2»

Катерина Саломе
4 часа назад

На протяжении вот уже более 17-ти лет сотни участников самого скандального реалити-шоу на российском телевидении «Дома-2» «строят свою любовь» в прямом эфире. Но в реальности, конечно, никто из них не шел встретить вторую половину, все хотели лишь засветиться на лобном месте.

Несмотря на то, что реалити-шоу, как магнитом, притягивало охотников за славой, стать действительно популярными удалось лишь единицам. А вот жизнь остальных участников сложилась далеко не самым лучших образом. Смотрите видео и узнаете, куда идут работать экс-участники «Дома-2».

Одной из самых известных экс-участниц проекта остается Ольга Бузова. Ранее мы писали о том, как она стала голливудской актрисой.

ТВ,Видео,Ольга Бузова,
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