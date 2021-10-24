На протяжении вот уже более 17-ти лет сотни участников самого скандального реалити-шоу на российском телевидении «Дома-2» «строят свою любовь» в прямом эфире. Но в реальности, конечно, никто из них не шел встретить вторую половину, все хотели лишь засветиться на лобном месте.

Несмотря на то, что реалити-шоу, как магнитом, притягивало охотников за славой, стать действительно популярными удалось лишь единицам. А вот жизнь остальных участников сложилась далеко не самым лучших образом. Смотрите видео и узнаете, куда идут работать экс-участники «Дома-2».